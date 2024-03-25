Появились фото нового "Москвич 5" на территории завода

В середине марта "РГ" сообщала, что на заводе "Москвич" были замечены первые экземпляры новой модели отечественного бренда - "Москвич 5". Теперь появились фотодоказательства того, что несколько экземпляров кроссовера действительно находятся на территории московского автозавода.

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Снимок опубликовал канал "Автопоток". Автомобили в количестве минимум семи экземпляров размещены, как утверждает источник, на площадке готовой продукции в районе Текстильщики.

Выход нового "Москвича 5" запланирован на текущий год, вслед за ним появится ещё одна новинка - трёхрядный "Москвич 8".

"Тихая" премьера "Москвича 5" состоялась летом прошлого года. Прототипом модели является кроссовер Sehol X6 (JAC). Габариты автомобиля: 4505 х 1850 х 1698 мм, размер колёсной базы равен 2665 мм.

Известно, что автомобиль оснащён турбомотором 1.5 литра мощностью 149 и 184 л.с., коробки передач - вариатор или 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод - только на передние колёса.

Цена на "Москвич 5" пока неизвестна. В Казахстане близнеца "Москвича" - JAC JS5 - можно купить начиная от 10 млн тенге (чуть более 2 млн рублей).

Спрогнозировать цену новинки в РФ стало сложнее после того, как до 1,6 млн рублей подешевел "Москвич 3": в компании заявляют, что предложение лимитировано по времени до конца марта, однако некоторые эксперты полагают, что новый прайс - перепозиционирование продукта и переоценка своего места на рынке.