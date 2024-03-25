BAIC официально объявила, что начинает продажи кроссовера X75 в России

Марка BAIC объявила, что начинает продажи кроссовера X75 в России.

© Российская Газета

Модель представлена в четырех комплектациях, которые оснащаются 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и "роботом" 7DCT.

Размеры автомобиля составляют 4745х1892х1715 мм. Дорожный просвет - 200 мм. Отсутствие полного привода позволило получить практически ровный пол для пассажиров второго ряда.

В стандартной версии автомобиль оснащен такими опциями, как подогрев передних сидений, зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя и дистанционный запуск двигателя. За комфорт в салоне отвечает двухзонный климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией, поясничным подпором и электрорегулировками. Для помощи водителю уже в базе автомобиль оборудован камерой заднего вида с динамической разметкой, круиз-контролем и 11 системами активной безопасности.

В топе доступны функции вентиляции сидений и массажа, а также "оттоманка" переднего пассажирского сиденья, системы камер кругового обзора и автоматической парковки.

Стоимость BAIC X75 составляет от 2 990 000 до 3 410 000 рублей в зависимости от комплектации.

Ранее "РГ" сообщала, что BAIC приготовила для России две внедорожных новинки. В первом полугодии 2024-го на российский рынок выйдет среднеразмерный внедорожник BJ40 с дизельным двигателем, а ближе к концу года к нему присоединится совершенно новая модель - рамный внедорожник BAIC BJ60.