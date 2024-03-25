Nissan заявил о планах выпустить 30 новых моделей за три года

До 2027 года линейка автомобилей Nissan претерпит масштабную трансформацию: японская марка пообещала в ближайшие три года представить 30 новинок. Почти половина из них будет оснащена старым-добрым ДВС.

Новая бизнес-стратегия получила название "The Arc", она подразумевает разделение на сегменты и рынки, что неудивительно. Например, приоритетной целью в США в "Ниссан" считают добавление подключаемых гибридов наряду с предложением трансмиссии e-Power, в Японии процент гибридов и электрокаров планируется довести до 80%, в Европе усилить сегмент "электричек", доведя их долю в общем объёме продаж до 40%, общемировая тенденция - сокращение затрат на производство электрокаров на треть.

Известно, что для Ближнего Востока подготовят пять новые внедорожников, ещё два - для африканского континента, на котором также запланирован выход бензиновой малолитражки. В Европе появится шесть новых моделей, в Китае - 8 гибридов и электромобилей, но не все они получат шильдик марки (часть из них могут получить паспорт партнёров по СП, например, Dongfeng).

Также Nissan работает над литий-никель-марганцево-кобальтовыми (NCM) батареями, которые будут иметь на 50% большие плотность элементов и скорость зарядки, чем "батарейка" у Nissan Ariya. Не задвинуты и самые доступные литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP), которые позволят сократить стоимость авто начальных сегментов примерно на 30%. За рамками текущего плана - твердотельные батареи, появление которых запланировано на 2028 или 2029 год.

На днях Nissan представила новый Kicks, который впервые получил систему полного привода и в перспективе заменит Nissan Qashqai на некоторых рынках.