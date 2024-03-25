Китай готов поставлять в Россию тракторы и автодома

Пока запасы легковушек из Китая сокращаются, сельхозмашины и спецтехника продолжают активно пополнять склады. В 2023 году поставки сельхозтехники из КНР увеличились в 7,7 раза. Новики для аграриев создаются в предельно сжатые сроки.

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О многократном росте поставок тракторов и спецтехники из КНР в Россию сообщил сайт РБК. По данным источника, который ссылается на члена правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Владимира Шестака, Китай готов поставлять в нашу страну разнообразную технику — от маленьких тракторов до больших комбайнов.

Шестак уточнил, что речь идёт о тракторах разной мощности — от 30—50 л. с. до 250—280 л. с. В настоящее время идёт разработка тракторов мощностью более 300 л. с. Уже в 2024 году должны появиться машины мощностью 340 л. с. Идут разработки моделей мощностью 420 и 500 л. с. Учитывая необходимость сертификации, в продаже техника появится в 2027—2028 годах.

Китайская сельхозтехника довольно специфическая. По словам Шестака, местным фермерам по-прежнему нужно много маленьких тракторов, в то время как Россия идёт по иному пути — требуются сложные технические решения.

«России сейчас требуется техника высокотехнологичная, высокопроизводительная. Этого Китай предложить нам не может. Это касается и тракторов — только-только начинают появляться модели на автоматической трансмиссии, с аксиально-поршневыми насосами, которые могут работать с той прицепной техникой, с которой мы привыкли работать. В Китае такой потребности нет, и Китай поставляет то, что есть внутри страны. Всю потребность наших аграриев мы китайской техникой закрыть не можем и в ближайшие годы не сможем… Мы готовы покупать простые тракторы, которые можно ремонтировать в поле. И, собственно, они в Россию сейчас и поставляются, конкурируя с МТЗ, вытесняя по большому счёту белорусских производителей», — пояснил специалист. Шестак также отметил, что китайская техника не боится русской зимы.

Ранее, напомним, стало известно, что легендарный трактор МТЗ-80 пережил большой рестайлинг. Как стало известно редакции Quto, в серию обновлённая версия легенды пойдёт совсем скоро.