Раскрыта цена самого дорогого Solaris HS Sportline

У дилеров продукции "Автомобильного завода АГР" появились в наличии автомобили Solaris HS Sportline (бывший Hyundai Solaris). Это самая дорогая комплектация модели.

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Автомобили Solaris - копии ушедших "корейцев" с поправкой на наличие тех или иных комплектующих. Это справедливо и в отношении комплектаций. Так, в феврале 2022 года на российский рынок вышел Hyundai Solaris в версии Sportline. Название исполнения никого не должно обманывать, там от спорта нет ничего, главное же отличие - насыщенность всеми возможными для модели опциями. Стоил автомобиль два года назад - 1 211 000 рублей.

Solaris HS Sportline продают за 2 610 000 рублей, со скидкой за оформление кредита и трейд-ина стоимость уменьшается на полмиллиона рублей, сравниваясь с Lada Vesta Sportline, которая доработана и выпускается спортивным подразделением АвтоВАЗа - компанией "Лада Спорт".

Справедливости ради нужно отметить, что Hyundai Solaris Sportline продавался со штатным списком опций, которые можно было увеличить за счёт покупки дополнительных пакетов стоимостью от 15 до 50 тысяч рублей каждый. В случае с Solaris HS все "допы" уже установлены. Это касается света, подогревов, дисковых тормозов сзади.

"Солярис" оснащён 123-сильным атмосферником 1.6 литра и 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Sportline за 2,61 млн рублей основан на комплектации Elegance, поэтому штатно автомобиль оснащён всеми опциями, которые были доступны для оригинального "Соляриса": фары с подсветкой поворотов, "зимним" пакетом, круиз-контролем, климат-контролем, датчиками света и контроля давления в шинах, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, панелью приборов с цветным экраном и так далее.

Дилер, с предложениями которого ознакомилась "Российская газета", сообщил, что все доступные к покупке топовые Solaris HS уже находятся в резерве.

Ранее "РГ" рассказывала, сколько стоит самая доступная версия Solaris HS.