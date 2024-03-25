Hyundai не откажется от бензиновых моторов из-за электромобилей

Старший вице-президент Hyundai по продукции Олабиси Бойл заявил, что новые правила EPA по выбросам, которые считают самыми строгими из когда-либо введенных, не изменят стратегию компании.

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У Hyundai в модельном ряду есть электромобили, гибриды и автомобили с двигателями внутреннего сгорания, и менять что-то в компании не намерены.

Бойл сказал, что Hyundai планирует «двусторонний» подход, который основан на «разнообразии предложений».

План Hyundai предусматривает, что к 2030 году 45-55% новых автомобилей компании будут электрическими, сказал Бойл. Но двигатели внутреннего сгорания обязательно останутся, как в составе гибридных силовых установок, так и отдельно.

«Нам нужно соответствовать [требованиям EPA], но нам также необходимо удовлетворять потребности клиентов. И поэтому нам нужна была стратегия, которая учитывала бы и то, и другое, – сказал Бойл. – Это означает наличие разнообразных предложений, включая более экономичные автомобили с ДВС, гибриды и PHEV».