Завод автокомпонентов «Леони Рус» продан

Предприятие в Заволжье перешло в собственность нижегородских предпринимателей Ильи и Дениса Черневых. Производственная площадка была остановлена весной 2022 года. Прежде на заводе трудилось более 2 000 человек.

О продаже завода «Леони Рус» в Заволжье российским предпринимателям сообщила газета «Коммерсантъ». По данным источника, предприятие в Нижегородской области выкупило ООО «Импульс» нижегородских предпринимателей Ильи и Дениса Черневых. Сделку одобрила правительственная комиссия РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Сумма сделки не раскрывается.

Завод, занимавшийся производством автомобильной проводки для концерна Renаult-Nissan, был остановлен весной 2022 года. Коллектив площадки отправили в простой. В начале 2024 года на завод вновь стали набирать сотрудников. В апреле планируется запустить производство жгутов проводов для АвтоВАЗа. В марте площадка сменила имя на «Завод Линк».

«Мы заинтересованы в том, чтобы полностью восстановить прежние объёмы, порядка 250−300 тыс. машинокомплектов электропроводки в год в рамках сотрудничества с автомобильными компаниями, в том числе выпускающими электротранспорт», — сообщил генеральный директор ООО «Завод Линк» Павел Зырянов.

Ранее, напомним, стало известно, что на Lada будут ставить импортозамещённые бензобаки. Поставщик комплектующих начал закупать российское сырьё.