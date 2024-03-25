У электросамокатов Whoosh в Москве появились номера

В Москве у электросамокатов Whoosh появились номерные знаки. Снимок средств индивидуальной мобильности (СИМ), стоящих в районе Патриарших прудов, опубликовал Telegram-канал «Синие ведерки».

Как сообщает журнал «Авто.ру», в пресс-службе сервиса заявили, что благодаря номерам нарушения ПДД, допущенные пользователями самокатов, будут фиксировать столичные дорожные камеры. Оснастить ими планируют весь столичный парк СИМ компании.

Отмечается, что номерные таблички имеют увеличенные формат и изготавливаются из износостойкого пластика. Предполагается, что их размеры позволят оперативно находить нарушителей. Сейчас Whoosh уже тестирует камеры, фиксирующие нарушения. Первые опыты показали, что автоматические комплексы распознают укрупненные номерные знаки самокатов так же легко, как автомобильные.

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Наказывать пользователей будут за поездки вдвоем и езду по пешеходным переходам, а также за нарушение рядности. Работать с нарушителями будут совместно со столичным дептрансом.

В общей сложности парк СИМ от Whoosh в нынешнем сезоне должен достичь 194 тысяч единиц. К этому сезону самокаты усовершенствовали — в модели парка внедрили новое мотор-колесо, усилив раму и вилку. Кроме того, разработчики обновили программное обеспечение.