Росатом показал прототип российского электрокара

По словам главы энергетической организации Алексея Лихачева, специалисты приступили к разработке универсальной электрической платформы. Серийное производство «тележки» российские инженеры собираются наладить в ближайшие годы. При этом Росатом не будет заниматься созданием кузовов и элементов салона электрокаров, а предоставит эту возможность компаниям-партнёрам.

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Электрическая платформа Росатома подразумевает наличие двигателя, силовой электроники и системы управления. «Тележку» в таком формате специалисты будут передавать автопроизводителям, которые, в свою очередь, займутся разработкой кузова и деталей интерьера. На базе отечественной архитектуры компании смогут проектировать собственные электромобили. Опытный образец платформы Росатом собирается создать в течение двух-трех лет.

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Госкорпорация собирается представить новый электрический сити-кар в рамках международного форума «АтомЭкспо» в Сочи. Ожидается, что специалисты покажут прототип компактного фургона. При этом автомобиль, скорее всего, не пойдет в серию, а будет представлять собой проект, демонстрирующий возможности Росатома в сфере электротранспорта.

На прошлой неделе стало известно, что российский электрокар Atom получит детали из Индии и Китая. Кроме того, при создании отечественной машины используют комплектующие из Турции и Юго-Восточной Азии.