Россиянам дадут дополнительный день для обжалования штрафов ГИБДД

Российское правительство поддержало законопроект, которым предлагается дать право водителям обжаловать постановления о нарушении ПДД в течение не 10 суток, а 10 календарных дней. Об этом сообщает ТАСС. Изменения планируется внести в статью 30.3 КоАП РФ. Автор законопроекта — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.

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Согласно действующему законодательству, если последний день срока обжалования штрафа ГИБДД выпадает на выходной или праздничный день, он не переносится на ближайший рабочий день. Цель законопроекта – обеспечить гарантии права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях.

До этого Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается разрешить плотнее тонировать передние боковые стекла. Законопроектом предлагается не наказывать автолюбителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50%.

Согласно техническому регламенту, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. С тонировкой в темное время суток и плохую погоду видимость снижается. Через затонированное ветровое стекло расстояние, на котором распознается объект, значительно сокращается.

За нарушение норм светопропускания стекол предусмотрен штраф в размере 500 рублей.