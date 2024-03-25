Ferrari разрабатывает руль с регулировкой крутящего момента для всех колес

Ferrari внедряет революционное новшество в дизайне рулей своих будущих суперкаров, предлагая технологию, заимствованную из Формулы-1, которая позволяет водителям прямо с руля регулировать крутящий момент на каждом колесе. Заявление на получение патента было подано в Американское бюро патентов и товарных знаков, где был представлен дизайн, адаптированный для повседневного использования в гражданских автомобилях и предлагающий ранее недостижимый контроль за авто.

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Разработка предусматривает руль с интегрированными настройками, которые позволят водителю на лету менять распределение крутящего момента между колесами, что может указывать на выпуск электрического суперкара с независимыми моторами для каждого колеса или автомобиля с бензиновым двигателем и продвинутой системой управления крутящим моментом, пишет 32CARS.RU.

Концепция руля включает в себя несколько способов модификации крутящего момента, варьируя от вращения полной рукоятки до специализированных сегментов для управления с помощью больших пальцев. Это предоставит возможность водителям в реальном времени адаптироваться к динамике автомобиля, оптимизируя его поведение при прохождении поворотов, от регулировки склонности к заносу до оптимизации угла вхождения.

Ferrari намерена предоставить водителям инструменты для полного исследования возможностей их суперкаров, включая адаптацию стиля вождения под конкретные условия, например, для выполнения дрифта. Инновационное рулевое управление от Ferrari задумано так, чтобы значительно расширить границы управляемости автомобилем, обеспечивая при этом необходимые меры безопасности, чтобы предотвратить случайное включение увеличенной мощности.