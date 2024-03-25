Новый BMW M5 совершит революцию в сегменте суперседанов

На ежегодном мероприятии BMW Group в 2024 году, Оливер Ципсе, исполнительный директор BMW, предоставил обновленную информацию о предстоящем суперседане M5. Он отметил, что обновленная модель M5 будет способна пройти свыше 40 миль на одной зарядке электробатареи, что делает её более эффективной и улучшает динамику вождения.

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По предварительным данным, мощность новинки достигнет 718 лошадиных сил благодаря гибридной силовой установке с V8 двигателем, что существенно превышает показатели предыдущей версии Competition, максимальная мощность которой составляла 617 л.с. Электродвигатель мощностью 194 л.с., работающий от аккумулятора на 18,6 кВтч, дополнит производительность V8 на 280 Нм крутящего момента, пишет SPEEDME.RU.

Предполагается, что новый M5 будет иметь увеличенные размеры для размещения более продвинутой подвески и повышения комфорта вождения, а также предложит комплектацию с колесами различного размера для оптимизации управляемости. Несмотря на возрастание веса до 2 435 кг, BMW стремится сохранить высокие стандарты динамики для M5, особенно в контексте скорого появления нового конкурента от Mercedes-AMG E63, обещая захватывающее соревнование за лидерство в этом классе.

Запуск новой модели M5 ожидается в самом ближайшем будущем, с началом производства, запланированным на июль 2024 года. BMW продолжает демонстрировать лидерство в инновациях, предоставляя автомобилистам передовые технологии и выдающиеся впечатления от вождения.