Компания Toyota разрабатывает краску, меняющую цвет

Toyota зарегистрировала заявку на патент новаторской краски, способной изменять цвет, что облегчает процесс изменения внешнего вида автомобилей как для владельцев, так и для дилеров. Поданная 19 марта в Американское бюро патентов и товарных знаков (USPTO), эта заявка предполагает, что пользователи могут желать подстроить цвет своего авто под актуальные модные направления или же добавить в его внешний вид немного разнообразия. Автодилеры получат возможность адаптировать цвет автомобилей под предпочтения клиентов, упрощая тем самым процесс их продажи, пишет SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

Отходя от обычных методов покраски или наклеивания виниловой пленки, Toyota предложила технологию, которая позволяет менять цвет авто под влиянием света и тепла. Процедура включает размещение машины в оснащенный греющими элементами гараж, где нагрев краски и последующее воздействие света от так называемого «модулятора цвета» позволяют завершить изменение цвета.

Модулятор цвета может управляться как вручную, так и автоматически, предоставляя Toyota возможность синхронизации устройства с облачным сервером и встраивания датчиков температуры в автомобильное шасси для точной настройки процесса изменения цвета. Toyota признает, что не является пионером в исследовании красок, меняющих цвет.

Как упоминается в заявке, BMW уже продемонстрировала похожую технологию на CES 2022, используя электрофоретическую технологию, аналогичную той, что применяется в электронных книгах, для мгновенной смены цвета их электрического SUV iX от белого до серого и черного.