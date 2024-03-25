Компания Toyota разрабатывает краску, меняющую цвет
Toyota зарегистрировала заявку на патент новаторской краски, способной изменять цвет, что облегчает процесс изменения внешнего вида автомобилей как для владельцев, так и для дилеров. Поданная 19 марта в Американское бюро патентов и товарных знаков (USPTO), эта заявка предполагает, что пользователи могут желать подстроить цвет своего авто под актуальные модные направления или же добавить в его внешний вид немного разнообразия. Автодилеры получат возможность адаптировать цвет автомобилей под предпочтения клиентов, упрощая тем самым процесс их продажи, пишет SPEEDME.RU.
Отходя от обычных методов покраски или наклеивания виниловой пленки, Toyota предложила технологию, которая позволяет менять цвет авто под влиянием света и тепла. Процедура включает размещение машины в оснащенный греющими элементами гараж, где нагрев краски и последующее воздействие света от так называемого «модулятора цвета» позволяют завершить изменение цвета.
Модулятор цвета может управляться как вручную, так и автоматически, предоставляя Toyota возможность синхронизации устройства с облачным сервером и встраивания датчиков температуры в автомобильное шасси для точной настройки процесса изменения цвета. Toyota признает, что не является пионером в исследовании красок, меняющих цвет.
Как упоминается в заявке, BMW уже продемонстрировала похожую технологию на CES 2022, используя электрофоретическую технологию, аналогичную той, что применяется в электронных книгах, для мгновенной смены цвета их электрического SUV iX от белого до серого и черного.