Mitsubishi собирается вернуть Lancer Sportback в США

Mitsubishi, автомобильный гигант из Японии, недавно инициировал процесс регистрации торговой марки Lancer Sportback на американском рынке, десять лет спустя после того, как были прекращены продажи этой модели. Этот ход намекает на возможные амбиции компании вновь ввести на рынок автомобиль под этим знакомым названием, в духе предыдущего проекта Eclipse Cross.

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Заявка, поданная 12 марта 2024 года в Американский офис патентов и товарных знаков (USPTO), вызывает интерес к будущим стратегическим планам Mitsubishi. Компания выбрала не продление уже существующей марки, а подачу заявки на новую, что является довольно редким действием в сфере управления интеллектуальной собственностью, пишет SPEEDME.RU.

На данный момент американский ассортимент Mitsubishi включает в себя ограниченное число моделей, большинство из которых скоро будут сняты с производства, оставляя бренд в уязвимом положении. Вероятный релиз Lancer Sportback может стать элементом стратегии возрождения бренда через возвращение культового названия. На данный момент зарегистрировано лишь название Lancer Sportback, что оставляет открытыми варианты его будущего использования.

С учетом современного тренда на кроссоверы, не исключено, что новая версия Lancer Sportback будет разработана именно в этом классе. Год 2024 обещает стать важным для Mitsubishi на американском рынке. Планируется, что компания представит ряд новых моделей, ориентированных на проходимость, в попытке воспроизвести успех модели Outlander. Успешный запуск новых автомобилей будет иметь критическое значение, поскольку неправильный выбор может негативно отразиться на дальнейшем присутствии марки в США.