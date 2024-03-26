Hyundai i30 для Европы получил очередной рестайлинг

Hyundai i30 третьего поколения является одним из старожилов европейского рынка: он выпускается с 2017 года на заводе Hyundai в чешском городе Ношовице и предлагается в кузовах хэтчбек, лифтбек (Hyundai называет его Fastback) и универсал. В 2020 году модель пережила плановое комплексное обновление, затронувшее как дизайн, так и технику. Рестайлинг образца 2024 года вышел куда более скромным.

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«Третий» Hyundai i30 начинал как глобальная модель, он продавался на многих рынках, в том числе в США (под именем Elantra GT) и в России, но теперь его домом и основным рынком сбыта стала Европа, производство в Южной Корее было свёрнуто в прошлом году. Возраст модели даёт о себе знать: в 2023 году продажи Hyundai i30, по данным аналитического агентства данным JATO Dynamics, составили 46 748 шт., что на 16% меньше результата 2022 года. Для сравнения скажем, что лидер европейского С-класса Volkswagen Golf в прошлом году разошёлся тиражом 183 716 шт. (+6%), Skoda Octavia — 160 662 шт. (+43%), Toyota Corolla — 130 256 шт. (+2%), Ford Focus — 99 794 шт. (+26%), Peugeot 308 — 94 984 шт. (+6%), Kia Ceed — 61 176 шт. (+1%).

Неизвестно, будет ли у Hyundai i30 преемник в Европе, — пока никаких признаков его появления нет, так что завод в Ношовице продолжит штамповать текущую модель в слегка обновлённом виде. Рестайлинг затронул все версии, кроме топовой спортивной i30 N: верхняя часть радиаторной решётки получила более мелкие ячейки, светодиодная оптика стала стандартной, у версий с отделкой N Line (красные машины на фотографиях) изменился дизайн боковых секций переднего бампера, у хэтчбека и универсала без отделки N Line появился новый задний бампер с более угловатой декоративной серебристой накладкой в нижней части, обновлён дизайн фирменных колёсных дисков, для кузова доступны семь новых цветов.

Салон прежний, но обновлены отделочные материалы, у версий N Line они стали более пёстренькими. В стандартное оснащение вошли три порта USB-C для зарядки гаджетов, карты навигации теперь можно обновлять через мобильный интернет, в салоне и багажнике улучшена подсветка. Электронные ассистенты водителя стали умнее и их стало больше, передние и задние датчики парковки вошли в стандартное оснащение, за доплату доступен адаптивный круиз-контроль.

Силовые агрегаты прежние: дизели выбыли из гаммы ещё в 2022 году, базовые версии оснащаются 1,0-литровой бензиновой «турботройкой» (120 л.с., 172 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой». Более мощный 1,5-литровый бензиновый двигатель T-GDI (160 л.с., 253 Нм) дополнен 48-вольтовым стартер-генератором, он сочетается с умной 6-ступенчатой «механикой» iMT (сцепление включает и выключает электромотор, а педаль сцепления является, по сути, кнопкой активации) либо с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Привод у всех версий только передний.

Производство обновлённого семейства Hyundai i30 на заводе в Ношовице начнётся в апреле, после чего будут объявлены старт продаж и цены. Дорестайлинговый Hyundai i30 в кузове хэтчбек сейчас стоит в Германии от 27 590 евро.