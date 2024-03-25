Китайский производитель электромобилей начал ценовую войну

Динамика цен на электромобили китайского производителя BYD свидетельствует о том, что компания начала ценовую войну против крупнейших иностранных конкурентов, таких как Toyota и Volkswagen. Об этом со ссылкой на данные о стоимости ее моделей сообщает Bloomberg.

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В рамках маркетинговой кампании «Электричество дешевле нефти» BYD снизила цены на более чем сотню гибридных и полностью электрических моделей, а также перезапустила еще 70 моделей с пониженной стоимостью. Единственной моделью, которая не подешевела, остался суперкар Yangwang, который обойдется покупателю в 233 тысячи долларов.

В результате самый доступный электромобиль от китайского производителя обойдется менее чем в 10 тысяч долларов, например, хэтчбек Seagull можно купить за 9,6 тысячи. Электрический седан Qin Plus, одна из самых популярных моделей BYD, стоит 10,9 тысячи долларов, что на 20 процентов дешевле, чем раньше.

При этом в США средняя цена электромобиля составляет 60 тысяч долларов. Глава шанхайской компании Automobility Билл Руссо заметил, что BYD использует свое преимущество в прибыльности и пытается выдавить конкурентов с рынка.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что принятые защитные меры в отношении российских автопроизводителей недостаточны. Китайские производители по-прежнему выигрывают конкуренцию за счет более дешевого производства и большего количества опций. Он призвал правительство довести утилизационный сбор до такого уровня, чтобы экспансия китайских брендов остановилась.