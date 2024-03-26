Новый Chery Tiggo 4 Pro теперь можно купить по цене Lada Vesta

Условия распространяются на новые автомобили 2023 года выпуска, а действие программы продлится до 31 марта 2024 года. Если воспользоваться прямой скидкой, приплюсовав выгода за сдачу старого автомобиля, стартовая стоимость Tiggo 4 Pro составит 1 690 000, Tiggo 7 Pro — от 2 195 000, а Tiggo 7 Pro Max — от 2 275 000 рублей.

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Таким образом, суммарная скидка на кроссовер Tiggo 4 Pro составит 430 000, на Tiggo 7 Pro — от 275 000, а на Tiggo 7 Pro Max — 520 000 рублей. Правда, как уточняет пресс-служба российского офиса китайской марки, такие условия действуют, только если приобретать вседорожники за наличный расчёт.

Если пользоваться заёмными средствами, выгода клиента составит от 200 000 до 330 000, от 165 000 до 215 000 и от 235 000 до 370 000 рублей, соответственно. Размер выгоды зависит от выбранной комплектации. Размер процентной ставки по фирменным кредитным программам варьируется от 3,0 до 15,7%.

Между тем, марка Chery может открыть свой первый завод на территории Евросоюза. В привлечении восточного производителя заинтересовано правительство Италии. В настоящее время заинтересованные стороны ведут переговоры на предмет строительства автосборочного предприятия.