В России отзывают более тысячи автомобилей марки НефАЗ

В России отзывают порядка 1,2 тысячи автомобилей марки НефАЗ из-за отсутствия системы оборудования «ЭРА ГЛОНАСС». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

© ПАО "НефАЗ"

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки НефАЗ. Программа мероприятий представлена ПАО «НефАЗ», являющимся официальным изготовителем на российском рынке», – говорится в сообщении.

Причиной отзыва машин стало отсутствие системы оборудования «ЭРА ГЛОНАСС» и уникального номера ICCID в ЭПТС. В связи с этим на всех транспортных средствах будет проведена установка и активация системы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 018/2011.

Сообщается, что изготовитель сам проинформирует владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, при помощи рассылки писем или по телефону. После этого им необходимо будет доставить свой транспорт в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.