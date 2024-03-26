Анонсирован Citroen Basalt – аналог почившей российской Renault Arkana

Новый купеобразный паркетник адресован небогатым рынкам. Первый показ проведут уже через пару дней.

© Колеса.ру

В 2021 году компания Citroen объявила о том, что создаст целое семейство бюджетников для развивающихся рынков: проект обозначили как C-Cubed. Первенцем стал хэтчбек C3, затем к нему присоединился небольшой кроссовер C3 Aircross, который, тем не менее, доступен с трехрядным салоном (в обоих случаях – не путать с одноименными Ситроенами для Европы). Выпуск машин налажен в Бразилии и Индии. И вот анонсирована третья модель. Вообще считалось, что гамму пополнит седан, но нет, это снова пятидверка. Сама марка грядущий автомобиль позиционирует в качестве купеобразного SUV, причем индекс C3 ему уже не положен: для новинки придумали отдельное имя Basalt. Ну а на деле нас, вероятно, ждет премьера «приподнятого» лифтбека.

Как и остальные бюджетники C-Cubed, «купе» построят на платформе CMP. Скорее всего, Citroen Basalt также будет унифицирован с братьями: в частности, он может получить аналогичные головную оптику, капот и наружные зеркала. Но корму, конечно, оформят иначе, и речь не только о кузове за задними стойками: например, на тизере видны оригинальные фонари. Габариты кросс-купе неизвестны. Длина бразильского Citroen C3 Aircross равна 4320 мм, колесная база – 2675 мм. Внутри же купеобразный паркетник наверняка повторит родственников, то есть ждем цифровую приборку и возвышающийся над передней панелью крупный планшет мультимедиа-системы.

Технику Basalt разделит с бюджетным C3 Aircross – начинка разнится в зависимости от рынка. Так, в Бразилии купеобразный паркетник предложат с турботройкой 1.0 от Fiat: традиционно для этой страны мотор работает как на бензине (125 л.с.), так и на этаноле (130 л.с.), двигатель сочетается с вариатором. В Индии же новинка будет доступна с бензиновым трехцилиндровым мотором 1.2 мощностью 110 л.с., который комплектуется шестиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым же автоматом. А вот привод у всех моделей семейства C-Cubed исключительно передний.

Онлайн-показ Citroen Basalt пройдет уже 27 марта. Как и родственные модели Citroen C3 и C3 Aircross, купеобразный паркетник будут делать на бразильском и индийском заводах. В Индии Базальт составит конкуренцию Tata Curvv (серийная версия еще не представлена), а в Бразилии главным соперником новинки станет «коллега» по концерну Stellantis – Fiat Fastback. Citroen Basalt будут поставлять и на другие небогатые рынки, то есть где-то он также непременно схлестнется с Renault Arkana (кросс-купе Рено доступно, например, в Коста-Рике, хотя оно и отличается от российской почившей Арканы).

Между тем в более отдаленном будущем индийский Basalt может обзавестись еще и электрической версией – такая есть у местного хэтчбека Citroen C3. При этом индийцы надеются, что безопасности кросс-купе все же уделят больше внимания: электрохэтч только что провалил краш-тесты.