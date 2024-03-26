Кроссоверы Denza замечены в продаже в России

В марте текущего года на российском рынке появились в продаже кроссоверы Denza N7, которые являются совместной разработкой компаний Mercedes-Benz и BYD.

© Car.ru

Кроссоверы Denza N7 оснащаются электрической силовой установкой, мощностью 530 лошадиных сил. Стоимость новинки начинается от 7 200 000 рублей, в Китае данная модель доступна от 3 900 000 до 4 900 000 рублей.

Впервые о марке Denza заговорили еще в 2010 году, тогда концерны Mercedes-Benz и BYD планировали выпускать под новым брендом премиальные электрокары, но планы немного изменились.

Кроссовер Denza N7 выпускается одним и двумя электрическими моторами. Версия с одним мотором и передним приводом обеспечивает запас хода в 702 километра. Моноприводная версия имеет дальность хода в 630 километров.

Denza N7 строится на современной архитектуре e-platform 3.0 со встроенными в платформу аккумуляторными ячейками. Кроссовер в свое оснащение получил не только современные системы управления автомобилем, а также лидарный автопилот.

Автопроизводитель также сообщил о своих планах по выпуску автомобилей на ближайшее время. Так, сообщается, что в новую линейку Denza войдет 5 современных моделей автомобилей, каждый будет являться представителем разного сегмента. Линейка будет иметь буквенные обозначения – D, E, N, Z, A, что говорит о том, что будут выпущены не только кроссоверы, но и минивэны, седаны и купе. Все автомобили будут в разной ценовой категории, все зависит от комплектации, уровня комфорта.

Если обратить внимание на будущий модельный ряд выпускаемых автомобилей, а именно, на буквенное обозначение моделей, то здесь отчетливо видна политика компании, которая дает наименование автомобилям по одной из букв бренда.