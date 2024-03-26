Аналитики заявили об увеличении трат россиян на подержанные автомобили

В феврале граждане купили машин на вторичном рынке на 454,3 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в январе и на 19% превышает результат годичной давности (в феврале 2023 года — 382,3 млрд рублей).

Такие данные приводятся в совместном исследовании «Открытие авто» и агентства «Автостат», сообщает ТАСС.

Россияне стали тратить меньше денег на автомобили в возрасте до 5 лет. В то же время заметно выросла доля покупок машин старше 10 лет — с 35,2% (в феврале 2023 года) до 41,2% (в феврале 2024).

Отмечается, что лидерство по затратам сохраняют подержанные машины европейских и японских брендов.