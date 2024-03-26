Компания Aston Martin подтвердила смену генерального директора компании

Представители бренда подтвердили, что Адриан Холлмарк станет генеральным директором не позднее 1 октября 2024 года. Ранее он был генеральным директором Bentley и заменит собой 78-летнего Амедео Фелису.

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Адриан Холлмарк работал в Bentley еще с 1999 по 2005 год в качестве члена совета директоров по продажам и маркетингу. На пост генерального директора Bentley он пришел в феврале 2018 года и с этого момента у ультрароскошного бренда из Великобритании дела пошли в гору. В период с 2018 по 2022 год продажи автомобилей поднялись с 9500 единиц до 15 200. Хоть по статистике за 2023 год продажи немного опустились, но не значительно, все считали, что Адриан Холлмарк останется на руководящем посту. Однако в Volkswagen Group заявили, что Холлмарк немедленно покидает свой пост в Bentley, а имя его преемника будет озвучено позже.

Как заявили в британской прессе, бывший руководитель Bentley меняет бренд, и останется в Великобритании. В скором времени его назначат на пост генерального директора компании Aston Martin. Нынешний 78 летний генеральный директор компании Амедео Фелиса скоро покинет свое место. Это сделает Холлмарка третьим по счету генеральным директором компании за четыре года. Напомним, что в августе 2020 года в качестве генерального директора к Aston Martin присоединился Тобиас Мерс. Но уже в мае 2022 в компании заявили, что Мерс немедленно уходит со своего поста, оставаясь консультантом до конца июля, а его преемником будет Амедео Фелиса.

На одном из интервью Холлмарк завил, что работа в Bentley его многому научила и позволила по-новому взглянуть на элитные автомобили. Благодаря сильному бренду он научился работать с такими машинами с полной отдачей и получать от этого большое удовольствие. Так же он поблагодарил всю команду Bentley за все, чего им удалось вместе достичь за последние несколько лет. После чего он добавил, что для него пришло время решать новые задачи.

В связи с очередной сменой директора компанией Aston Martin было решено отложить разработку своего первого электромобиля. Теперь даты его выхода на рынок перенесены на 2026 год. Так же дата полного перехода бренда на электротягу и отказ от ДВС перенесена с 2030 на 2033 год.