Porsche остановила продажу 718 Boxster и Cayman в Европе из-за кибербезопасности

Porsche объявила о прекращении продаж своих спортивных автомобилей начального уровня 718 Boxster и Cayman в Европе, в ответ на новые требования к кибербезопасности. Это решение знаменует собой значительный переход для бренда, который готовится к запуску электрического преемника этих моделей. Следуя примеру Macan, который также не соответствует предстоящим нормам ЕС, Porsche решила, что стоимость обновления этих моделей была бы непомерно высокой, передает Центральная Служба Новостей.

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Тем не менее, фанаты Porsche могут найти утешение в том, что компания продлила жизненный цикл более желанных моделей, таких как GT4 RS и Boxster RS Spyder, благодаря их ограниченному объему производства, что освободило их от новых регуляций. Это предоставляет уникальную возможность для покупателей, стремящихся приобрести эти эксклюзивные модели.

Для европейских покупателей, предпочитающих традиционные ДВС, ожидается появление полностью электрической версии Boxster к 2025 году, в то время как Macan будет продаваться параллельно с его электрической версией. В других регионах Boxster и Cayman продолжат продаваться, предлагая покупателям возможность выбора между бензиновыми и будущими электрическими моделями.

Тем временем в Европе покупатели могут ожидать выгодные предложения на предварительно сконфигурированные модели 718, поскольку дилеры стремятся распродать оставшийся запас до 1 июля, после чего непроданные автомобили не будут допущены к регистрации. Это представляет собой уникальную возможность для энтузиастов Porsche приобрести последние модели этих знаменитых спортивных автомобилей, доступные на европейском рынке.