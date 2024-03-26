Названы самые дешевые китайские кроссоверы с полным приводом

Полноприводные кроссоверы и внедорожники давно являются одними из самых популярных автомобилей на российском рынке. Изучив актуальные прайс-листы автопроизводителей, «Автоновости дня» составили ТОП-10 самых дешевых в России китайских SUV с полным приводом в марте 2024 года.

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Haval Jolion

Самый дешевый на сегодняшний день китайский кроссовер с полным приводом — это Haval Jolion, который предлагается как в дорестайлинговой, так и в рестайлинговой версии. Стоимость прежнего Haval Jolion 2023 года выпуска с полным приводом стартует с отметки 2 219 000 рублей за комплектацию Elite (с учетом прямой выгоды в 200 тыс. рублей), а рестайлинговую модель с такой же трансмиссией и в той же комплектации можно купить минимум за 2 449 000 рублей.

Под капотом полноприводного Haval Jolion установлен 1,5-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор, сопряженный с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением «мокрого» типа. Кроссовер имеет богатое оснащение, в том числе информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, многочисленные подогревы, светодиодная оптика и различные системы безопасности.

Haval F7

Имея 2 599 000 рублей, можно приобрести полноприводную версию Haval F7. В такую сумму с учетом прямой выгоды в 100 тыс. рублей китайский Haval оценил автомобиль 2023 года выпуска в комплектации Elite с подключаемым полным приводом и дорожным просветом в 190 мм.

Силовая установка полноприводного Haval F7 представлена 1,5-литровым 150-сильным турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением «мокрого» типа. Автомобилю положена LED-оптика, мульти-руль с кожаной оплеткой, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экран, кондиционер и многочисленные опции для комфорта и безопасности.

Haval F7x

Вышеупомянутый Haval F7 имеет купеобразную версию с приставкой x, которая также предлагается в полноприводном исполнении. Стоимость этой модели 2023 года выпуска в исполнении Elite стартует с отметки 2 649 000 рублей (с учетом прямой выгоды в 100 тыс. рублей).

Базовая полноприводная версия Haval F7x приводится в движение 150-сильным 1,5-литровым двигателем и семиступенчатым «роботом». Перечень стандартных опций у купеобразной версии такой же, как и у ее собрата в классическом кузове.

Chery Tiggo 7 Pro Max

За 2 665 000 рублей с учетом выгоды по «Специальному предложению» можно приобрести Chery Tiggo 7 Pro Max, который на днях получил две новые версии с полным приводом. Столько просят за кроссовер 2023 года производства в комплектации Comfort.

Под капотом у полноприводной версии одного из самых продаваемых автомобилей Chery установлен 1,6-литровый 150-сильный турбомотор с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Дорожный просвет составляет 190 мм. Кроссовер в «базе» имеет светодиодную оптику, четыре подушки безопасности, полноразмерную «запаску», круиз-контроль, мультимедийную систему и задние парктроники.

Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro, один из самых дешевых новых автомобилей с классическим «автоматом», тоже имеет полноприводную версию. Его стоимость начинается с отметки 2 938 990 рублей за комплектацию Luxury (с учетом «специальной выгоды» в 150 тыс. рублей).

Geely Atlas Pro оснащается 1,5-литровым 177-сильным бензиновым турбомотором и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Дорожный просвет составляет 171 мм. У кроссовера есть мульти-руль, отделанный эко-кожей салон, атмосферная подсветка и многочисленные обогревы.

Omoda C5

За 3 139 900 рублей без учета выгоды по программе «Весеннее предложение» в размере 460 000 рублей можно приобрести полноприводный кроссовер Omoda C5 2023 года выпуска.

Полноприводная версия Omoda C5 получила 1,6-литровый 150-сильный турбомотор. Компанию ему составляет семиступенчатый «робот». У кроссовера есть панорамный люк, камера заднего вида с парктрониками, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, кондиционер и многочисленные системы активной безопасности и помощи водителю.

Haval Dargo

Еще один автомобиль Great Wall, имеющий полноприводную версию — это Haval Dargo, который в обозримом будущем получит гибридный вариант на родине. Стоимость Haval Dargo с 4WD стартует с отметки 3 199 000 рублей. В такую сумму оценили автомобиль 2023 года выпуска в комплектации Elite.

Полноприводный Haval Dargo оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. в сочетании с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением «мокрого» типа. Клиренс у него составляет 200 мм. Внедорожник оснащен мульти-рулем с обогревом, LED-оптикой, информационно-развлекательной системой с 12,3-дюймовым дисплеем, сиденьями с подогревом и кондиционером.

Haval Dargo X

За 3 269 000 рублей можно приобрести X-версию Haval Dargo 2023 года выпуска с полным приводом в комплектации Elite. Эта модель отличается от обычного Haval Dargo не только внешне, но и более внедорожными характеристиками, среди которых — блокировка заднего дифференциала и электронная система поддержания постоянной скорости на бездорожье.

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Под капотом Haval Dargo X находится бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, выдающий до 192 «лошадей» в сочетании с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением мокрого типа. Базовое оснащение у этого внедорожника такое же, как и у обычного Dargo.

Jaecoo J7

Подешевевший недавно кроссовер Jaecoo J7 тоже предлагается в полноприводном исполнении. Его стоимость с учетом специальной выгоды на автомобили 2023 года (220 тыс. рублей) составляет минимум 3 389 900 рублей.

Под капотом полноприводного Jaecoo J7 установлен 1,6-литровый турбомотор. Компанию ему составляет семиступенчатый «робот». В оснащение автомобиля входят светодиодная оптика, передние и задние парктроники с системой кругового обзора, подушки и шторки безопасности, система мониторинга слепых зон, круиз-контроль и мультимедийная система с 14,8-дюймовым большим дисплеем.

Chery Tiggo 8 Pro Max

У Chery есть еще один полноприводный кроссовер. Это Chery Tiggo 8 Pro Max в дорестайлинговой и рестайлинговой версиях: первая с учетом «Специального предложения» в 300 тыс. рублей стоит минимум 3 551 000 рублей, а вторая — минимум 3 900 000 рублей, и тоже с учетом «Специального предложения», составляющего 260 тыс. рублей.