Genesis показал новый премиум-кроссовер и анонсировал бренд Magma

Компания Genesis подготовила для автосалона в Нью-Йорке несколько премьер. Одна из них - концепт Neolun, предваряющий появление роскошного внедорожника с третьим рядом сидений. Во-вторых, у Genesis будут мощные модели, которым определили новый бренд.

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Креативный директор Genesis Люк Донкервольке сообщил, что дизайн вдохновлён знаковыми изделиями из фарфора, отсюда - гладкость форм. В оптике прослеживаются черты серийных моделей, выпускаемых Genesis, решённых в минималистичном концептуальном ключе. Дополняют образ массивные колёса с оригинальным дизайном дисков, в которых явно прослеживается веяние Maybach, камеры, установленные вместо зеркал заднего вида и отсутствие ручек на дверях.

Глядя на габариты автомобиля, можно подумать, что в салоне установлен третий ряд сидений, однако их там два. Передние кресла могут поворачиваться против хода - в таком случае наличие большого заднего свеса оправдано необходимостью сдвигать второй ряд кресел для обеспечения достаточного пространства для ног. По центру торпедо установлен большой сенсорный дисплей, под которым - вращающаяся при включении аудиосистемы сфера, которая напоминает непременный и не изживаемый атрибут роскошных автомобилей - аналоговые часы.

Никаких подробностей о силовой установке не приводится, но они могут появиться до конца года, в течение которого Genesis Neolun станет ближе к серийному производству.

Также на грядущем автосалоне в Нью-Йорке Genesis заявит о планах создать отдельную линейку-суббренд Magma, под флагом которого будут выпускать "заряженные" версии моделей.

Характерными атрибутами станут обвес, проработанный с точки зрения аэродинамики и лучшего охлаждения тормозов, аккумулятора и электромоторов. В качестве примера покажут новый Genesis GV60 Magma. Характеристики и дата выхода также не уточняются.