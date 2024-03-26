В России повысили требования к локализации автомобилей

На Официальном портале правовой информации появился документ, вносящий изменения в постановление № 719. Оно касается балльной оценки локализации, введенной в стране пять лет назад. Как отмечает «Автопоток»в Telegram, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин еще 16 марта, но на портале он появился только 21-го.

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В списке работ и продуктов, за которые начисляются баллы локализации, появились новые позиции. Также в новом документе уточнен перечень затрат по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР).

Особое внимание уделено электронным блокам и радиоэлектронике. Согласно документу, каждый год число баллов за каждую единицу такой продукции, необходимых для получения господдержки, будет расти. К примеру, в 2024 году нужно набрать 200 баллов за электронный блок управления двигателем, а в 2028-м — не менее 245.

То же касается автомобилей, разрешенных для госзакупок. Нижняя планка для легковушек в 2024 году составляет 3200 баллов, в 2025-м повысится до 4500, в 2026-м — до 5500. Электрокары должны набирать не меньше 1100 баллов, а с 2026 года — 1500. Минимум для автобусов составляет 2900 баллов и вырастет до 5600 через два года.

Балльная оценка локализации автопрома была введена в 2019 году. От числа набранных баллов зависит объем поддержки через госсубсидии.

В январе Минпромторг поднял минимальный уровень, необходимый для включения автомобиля в программу льготного кредитования, до 1600 баллов. Китайскому Haval, владеющему заводом под Тулой, пришлось экстренно повышать локализацию кроссовера Jolion, чтобы он вписался в новые условия.