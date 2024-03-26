Geely показала новый кроссовер Galaxy E5 на фото, его представят в апреле

Компания Geely опубликовала официальные фото кроссовера Galaxy E5, который дебютирует на апрельском Пекинском автосалоне.

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Год назад компания Geely анонсировала новую линейку автомобилей Galaxy, в которую войдут гибриды (серия L) и электрокары (серия E). Последней новинкой семейства стал седан Galaxy E8. Теперь к дебюту готовится не заявленный в модельной линейке ранее компактный кроссовер E5. Модели роднит форма оптики и контур вставок на бампере, которые видны несмотря на фирменный камуфляж Galaxy E5.

Другие особенности дизайна, которые можно отметить на данном этапе: скрытые дверные ручки, аэродинамичные колёсные диски, спойлер, фонари "сквозного" типа.

Подробностей о силовой установке Geely Galaxy E5 пока нет, но уже упомянутый седан предложен с одномоторной компоновкой. Предполагаемая цена кроссовера - 150-200 тысяч юаней.