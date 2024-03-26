В России в продаже замечена неубиваемая Kia с надежным двигателем

Два крупных дилерских холдинга — один из Москвы и один из Санкт-Петербурга — привезли в Россию партию новых компактных кроссоверов Kia KX1 китайской сборки. Эти машины могут поставляться к нам по параллельному импорту, а цены на них, судя по объявлениям в классифайдах, сейчас начинаются от 2 276 338 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Во столько новый Kia KX1 2023 года выпуска оценили в Москве. За эти деньги предлагается кроссовер в комплектации Fun Edition, включающей в себя кондиционер, кожаный мультифункциональный руль, систему запуска двигателя с кнопки, задний парктроник с камерой заднего вида, литые колесные диски, электропривод зеркал, электростеклоподъемники во всех дверях, медиасистема с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, а также отделанные искусственной кожей сиденья.

Минимум за 2 490 000 рублей этот мини-паркетник продают в Петербурге. Разница в цене в данном случае может быть связана с тем, что автомобиль представлен в более «богатой» комплектации Sunroof, где, помимо «базовых» опций, также есть климат-контроль (вместо обычного кондиционера), парктроники спереди и сзади и круиз-контроль.

Силовой агрегат в обеих версиях одинаковый: под капотом стоит 100-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 1,4 литра, работающий в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод только передний, а задняя подвеска, как и у соплатформенного седана Rio, основана на обычной полузависимой балке.

Что касается альтернатив Kia KX1 на российском рынке, то сейчас это в основном «китайцы», стоящие дороже 2 300 000 рублей. Например, Omoda C5 даже в базовой комплектации стоит 2 679 900 рублей, дорестайлинговый Chery Tiggo 4 Pro в «средней» комплектации Family без учета скидок обойдется в 2 400 000 рублей, а за Geely Coolray нового поколения дилеры и вовсе просят минимум 2 609 990 рублей.