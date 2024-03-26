Производитель тракторов из Нигерии начал выпуск суперкара

Технических подробностей известно немного. Кузов организован по каркасно-панельной схеме: стеклопластиковые панели навешаны на трубчатую раму. В движение спорткар, получивший название Bennie Sternum, приводит 4,2-литровый V8.

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В Нигерии совсем немного асфальтовых дорог, поэтому неудивительно, что местный спорткар обучен ездить даже по грунтовкам. Как отмечает 110KM.RU, дорожный просвет машины регулируется от 76 до 300 миллиметров! Во всяком случае, так заявил глава компании Bennie Agro Джерри Малло, презентуя новинку.

Серийные перспективы модели остаются откровенно туманными: нельзя исключать, что дело огранчится выпуском одного экземпляра. Кстати, чтобы развеять сомнения скептиков, будто вместо полноценного автомобиля публике предъявили лишь неходовой макет, была организована онлайн-премьера суперкара. Правда, с разрешением картинки всего 720p...

Между тем, свой суперкар подготовила и китайская компания BYD, широко известная своими электрокарами. Он оснащается четырёхмоторной установкой, выдающей 1 287 л.с. Так что модель Yangwang U9 стала не просто конкурентным предложением, а инструментом для демонстрации последних инженерных достижений.