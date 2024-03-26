Показан новый недорогой внедорожник, способный ездить без топлива

Созданная совместным предприятием SAIC-GM-Wuling Automobile китайская марка Baojun готовит к выходу новую бюджетнуюю модель. Это полностью электрический внедорожник Yep Plus, официальная премьера которого запланирована на апрель текущего года.

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Yep Plus представляет собой более крупную пятидверную версию компактного внедорожника Yep, который был выпущен в прошлом году в трехдверном кузове. Его длина составляет 3996 мм, ширина — 1760 мм, а высота — 1726 мм при колесной базе 2560 мм. Дорожный просвет при полной загрузке составит 150 мм. Внешне новинка будет похожа на оригинальный Yep как сзади, так и спереди с распашной пятой дверью и багажником на крыше.

В движение Yep Plus будет приводиться установленным на задней оси электродвигателем мощностью 75 кВт (102 л.с.). Емкость аккумулятора не уточняется, но известно, что на одном заряде внедорожник сможет проезжать до 401 километра по циклу CLTC.