Оценена «автомобильная инфляция» за два года

В России зафиксирован рост средневзвешенной стоимости новых и подержанных легковых автомобилей за два последних года. Так, цены выросли в полтора раза, сообщило агентство «Автостат».

Удорожание в обеих категориях оценивается в 49%.

Подчеркивается, что на конец прошлого года средневзвешенная стоимость новых автомобилей составила 2,96 млн рублей. Для сравнения: в середине 2021 года она составляла 1,99 млн рублей.

Средневзвешенная стоимость машин с пробегом составляла 0,67 млн рублей в 2021 году, а в 2023-м она составила 1 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые автомобили в России после 1 апреля 2024 года могут подорожать. Как стало известно, в стране корректируется система расчета платежей при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза.

Уточнялось, что цены на автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту, с апреля увеличатся до 30%.