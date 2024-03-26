В России зарегистрирован новый рекорд по продажам автомобилей

По данным аналитического агентства "Автостат", за 12-ю неделю 2024 года (с 18 по 24 марта) в России было реализовано рекордное количество новых легковых автомобилей - 35 227 штук. Предыдущий максимум зарегистрировали на девятой неделе, когда продажи составили более 34 тысяч машин.

© Российская Газета

По мнению экспертов, в новом достижении есть "заслуга" марки Lada, которая также достигла рекорда за 12-ю неделю года - 9 613 проданных автомобилей.

На втором месте по количеству реализованных машин остается Haval (3 667 единиц), после него идут еще три китайских бренда: Geely (3498), Chery (3077), Changan (2234).

Также в топ-10 недели вошли Exeed, Omoda, Lixiang, "Москвич" и Belgee. Toyota, вернувшаяся в десятку лидеров на прошлой неделе, переместилась на 13 место.

Ранее "РГ" писала, что "Москвич" подешевел и вернулся в топ-10 российского авторынка.