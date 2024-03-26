Lanzante показала «самый безумный дрифт-кар на планете»

Постройкой машины занимается известная британская фирма Lanzante и новозеландский про-дрифтер Майкл «Безумный Майк» Уиддетт, знаменитый своими тюнингованными «Маздами» с роторными двигателями. Подробности проекта пока держатся в секрете. Премьера машины состоится на Фестивале скорости в Гудвуде этим летом. Там же в 2018-м дебютировало созданное Lanzante купе Porsche 930 TAG Turbo с двигателем от болида Формулы-1.

© Motor.ru

Британское ателье Lanzante объединилось с новозеландским про-дрифтером Майклом Уиддеттом, также известным как «Безумный Майк», ради очередного сногсшибательного проекта. Речь идет о дрифт-гиперкара MADMAC «на базе кузова гоночного McLaren P1 GTR». Формулировка, конечно, сильно расплывчатая и не обещает, что от «Макларена» GTR там и всё остальное. Однако в деле доработок британских машин Lanzante настоящие профи и превратить даже обычный P1 во что-то особенное для них не составляет проблем.

Собственно все подготовительные работы и были проведены в мастерской Lanzante, а уже оттуда автомобиль отправили «Безумному Майку» в Новую Зеландию. После финальной доводки, которая ориентировочно займет сто дней, гиперкар вернется на родину в Великобританию. Дебют MADMAC состоится на Goodwood Festival of Speed 2024, а всю организацию показа вместе с логистикой возьмет на себя давний партнер Lanzante — калифорнийский дилер люксовых автомобилей O’Gara Coach.

© Lanzante

Вообще, одна из самых впечатляющих работ Lanzante дебютировали именно на Фестивале скорости в Гудвуде. В 2018 году мастерская привезла туда купе Porsche 930 TAG Turbo, оснащенный легендарным формульным мотором TTE P01, который Porsche сконструировала для McLaren в 80-х. Двигатель был демонтирован с настоящего болида, и такие агрегаты должны были получить в общей сложности 11 машин. Одну из них — TAG Turbo SJ87 — недавно выставляли на продажу.