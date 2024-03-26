Alpine анонсировала обновленную версию спорткара А110

Компания Alpine официально сообщила о модернизации выпущенной в 2022 году модели А110, которая получила название Alpine A110 Rallye GT+.

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В отличие от базовой версии, была переработана подвеска, появился аэродинамический обвес и антикрыло, при этом посадка в салоне стала более комфортной. Главной особенностью Alpine A110 Rallye GT+ стало то, что автомобиль будет предназначен исключительно для гоночных трасс, так как не имеет сертификации для дорог общего пользования. А это дает возможность предположить, что скорткар получит в свое оснащение самый мощный за всю историю выпуска автомобилей Alpine силовой агрегат.

Если говорить об изменениях, то в передней части автомобиля Alpine A110 Rallye GT+ был установлен сплиттер, также на переднем бампере появились закрылки. У автомобиля, в отличие от дорожной версии, был доработан капот, хотя со стороны он кажется полностью новым, были установлены дополнительные воздуховоды. Alpine A110 Rallye GT+ оснастили новыми колесными дисками, шины на которых установленные специально для гоночных трасс.

Несмотря на то, что на практике автомобиль Alpine A110 Rallye GT+ еще не был испытан, уже стало очевидным, что он будет самым мощным, быстрым и экстремальным. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом.

Несмотря на то, что производитель не разглашает информации об оснащении Alpine A110 Rallye GT+, эксперты уверены в том, что были произведены улучшения динамике, машина стала более управляемой. Гоночная модификация была нацелена на то, чтобы продемонстрировать высокие результаты на трассе.

Напомним, что Alpine не стремятся к переводу выпускаемых автомобилей на электромоторы. В компании намерены в дальнейшем развивать линейку автомобилей, которые оснащаются двигателем внутреннего сгорания.