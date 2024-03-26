Китайские автобусы оказались слишком тяжёлыми

Перевозчики столкнулись с неожиданной проблемой: автоматические весы фиксируют перевес и присылают «письма счастья». Техника из Поднебесной оказалась слишком тяжёлой. Штрафы за перегруз — огромные.

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О неожиданной проблеме перевозчиков рассказал Telegram-канал «Автобусы и вообще». По данным источника, в Омской области как минимум один перевозчик получил штраф за перевес обычного рейсового автобуса: пришло «письмо счастья» на 250 тысяч рублей. Также организации может грозить гораздо более суровое наказание — до 7,5 млн рублей по статье о «Нарушении правил движения тяжеловесного и/или крупногабаритного ТС».

Суть проблемы заключается в том, что с 1 марта на российских дорогах действуют новые весовые ограничения. В соответствии с ними, для двухосных автобусов ограничение составляет 18 тонн, из которых на заднюю ось должно приходиться не более 11,5 тонн. Автобусы из Китая этим нормативам часто не соответствуют: они сертифицированы с полной массой от 18 до 20 тонн.

В случае с выписанным штрафом речь идёт о модели Higer KLQ6119TQ, которая сертифицирована на 20 тонн полной массы, из которых 6 500 кг приходится на переднюю, а 13 500 кг — на заднюю ось. Аналогичные параметры можно встретить у многих других аналогов из Поднебесной: нередко полная масса превышает 18 тонн. С одной стороны, автобусы абсолютно легальны, с другой — автоматические весы об этом не знают и просто выписывают штрафы. До выяснения всех нюансов перевозчикам, чтобы не получить штраф, придётся высаживать пассажиров и проезжать весы без них.

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