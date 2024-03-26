Калужский производитель комплектующих подал в суд на "АвтоВАЗ"

Российское предприятие немецкой компании Adler Pelzer Group (APG) подало иск на производителя автомобилей «АвтоВАЗ». Об этом сообщает «Агентство бизнес-новостей».

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«Производитель электрического и электронного оборудования для автомобилей ООО «ХП Пельцер Рус» из Калуги обратился в арбитраж о взыскании 8,4 млн рублей с производителя автомобилей и комплектующих АО «АвтоВАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суть иска пока неизвестна.

В октябре 2018 года Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с APG о реализации совместных инвестиций в возведение новых производственных мощностей APG в Тольятти.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что отечественных автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников. По его словам, производственный план на этот год более 500 тыс. автомобилей. При этом в мае будет запущен конвейер для производства в Ижевске, там будут выпускать Largus.

Также стало известно, что «АвтоВАЗ» впервые представит автомобиль Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года.