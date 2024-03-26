Минивэн Volvo EM90, сделанный из "китайца", стартовал на мировом рынке

Сегмент минивэнов в Китае активно развивается, и в ноябре 2023 года компания Volvo представила свой однообъёмник EM90. Стартовали официальные продажи.

© Российская Газета

Volvo EM90 - тот же Zeekr 009, но с другим дизайном. Платформа и техника у автомобилей одинаковые. Длина "шведа" - 5206 мм, ширина - 2024 мм, размер колёсной базы составляет 3205 мм. Компоновка салона выполнена по формуле "2+2+2".

Интерьер автомобилей отличается незначительно: например, у Volvo другое торпедо - без козырька над экраном приборной панели. Всё оформление выдержано в корпоративном стиле шведской марки. Всё управление - на сенсорах, по центру консоли установлен дисплей диагональю 15,4 дюйма, для пассажиров предусмотрен откидной "телевизор" почти такой же диагонали - 15,6 дюйма.

В отличие от Zeekr 009 минивэн с шильдиком шведского бренда не получил полноприводной трансмиссии и доступен только с одним электромотором, установленным на задней оси, его отдача составляет 272 л.с. и 343 Нм. Выбора аккумуляторов тоже нет: Volvo EM90 располагает элементом CATL ёмкостью 116 кВт•ч, обеспечивающим запас хода до 740 км по циклу CLTC.

При прочих равных у моделей огромная ценовая пропасть. За Zeekr 009 в базовой версии, которая, к слову, уже полноприводная, просят 500 тысяч юаней, топовый вариант с аккумулятором на 140 кВт•ч обойдётся в 588 тысяч юаней. Теперь, внимание, стоимость Volvo EM90 - 818 тысяч юаней. Дороже только XC90 Recharge - от 894 900 юаней, и право на это он имеет, так как является всё же оригинальной моделью, а не переделкой китайского донора.

В России купить Volvo EM90 предлагают частники. На классифайдах можно встретить объявления о продаже минивэна за 12,3 млн рублей, указано, что авто растаможен, но не имеет ПТС.