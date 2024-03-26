СМИ рассказали о «неподеливших» автобренд MG российских компаниях

Портал «Дром» рассказал, что сразу две компании назвали себя официальными дистрибьюторами автомобильной марки MG Motor, недавно пришедшей на российский рынок. В одной из компаний изданию заявили, что второй дистрибьютор «не имеет никакого отношения» к шанхайской SAIC Motor Corporation, которой принадлежит бренд MG.

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В начале февраля в компании «Мир-Дистрибьютор» анонсировали начало продаж в России десяти моделей MG Motor. Этот автомобильный бренд появился в Великобритании в 1924 году, а с 2007-го он принадлежит китайской SAIC Motor.

Сообщалось, что на первую половину 2024 года запланирован официальный старт продаж лифтбэков MG6, а также кроссоверов MG HS и MG ZS. Позже на рынке РФ появятся лифтбэки MG7, а также кроссоверы MG RХ5, MG RХ9 и HS PHEV.

Как отмечает «Дром», «Мир-Дистрибьютор» - автомобильный дилер из Екатеринбурга, работающий с 2013 года. Редакция «Дрома» получила первое приглашение от этой компании на презентацию бренда MG. Представители «Мир-Дистрибьютор» сообщили, что компания стала официальным дистрибьютором MG и начала завозить эти авто в РФ еще в прошлом году.

25 марта «Дром» получил еще одно приглашение - тоже на официальный запуск MG в России, но от другой компании - «Эмджи Мотор Рус». Презентация состоится 28 марта, на день раньше мероприятия, планировавшегося «Мир-Дистрибьютор».

По данным «Дрома», ООО «Эмджи Мотор Рус» было зарегистрировано в РФ 24 ноября 2023 года. В пресс-службе компании заявили, что именно она стала эксклюзивным дистрибьютором MG в России, и пообещали, что это подтвердит менеджер из штаб-квартиры MG, который выступит на презентации.

Как отмечает «Дром», в ООО «Мир-Дистрибьютор» перенесли свое мероприятие на 12 апреля и заявили, что «Эмджи Мотор Рус» «не имеет никакого отношения к SAIC».