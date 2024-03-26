Фотошпионы засняли обновленный Tiggo 7 Pro на тестах в Китае

Обновленный Chery Tiggo 7, известный в России как Tiggo 7 Pro, впервые попал в объективы фотошпионов. Как сообщает издание «Китайские автомобили», кроссовер получил новый дизайн, который будет соответствовать стилю старших моделей производителя.

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Согласно шпионским снимкам, Tiggo 7 примерил на себя внешность экспортной гибридной модели Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid. Обновленный автомобиль получил аналогичную решетку радиатора и передний бампер с диодными панелями. Как и у гибрида, у новой версии кроссовера отсутствуют декоративные накладки с красной буквой «Т» на передних крыльях. Вместе с тем сзади машина сохранила свой дизайн с фирменным логотипом Chery.

© Соцсети

Салон выполнен в духе 7 Pro Max. Внутри на фото заметен новый руль и обновленный центральный тоннель. На месте приборной панели и отдельного центрального экрана медиасистемы теперь установлен сдвоенный моноблок.

© Соцсети

Производитель пока не раскрывает информацию о силовых характеристиках кроссовера. Вероятно, изменений не произойдет — скорее всего машину будут комплектовать 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. Силовой агрегат популярен и используется не только в кроссоверах Tiggo, но и на моделях Omoda и Exeed.

При этом может смениться тип трансмиссии. Учитывая, что автомобиль уже проходит дорожные испытания, технические подробности могут появиться в ближайшее время. О своих планах привезти новый кроссовер в Россию компания пока официально не объявляла, однако такая возможность не исключена.