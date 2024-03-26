В Ульяновске преступная группа страховых мошенников получила реальные сроки

Преступная группа страховых мошенников получила реальные сроки в Ульяновске.

При осуществлении компенсационных выплат по ОСАГО службой безопасности Российского союза автостраховщиков были выявлены однотипных события, имевших признаки мошенничества при совершении дорожно-транспортных происшествий. Они происходили на территории Ульяновской области в 2020 - 2022 годах. По после обобщения полученной информации доказательственные материалы были переданы в правоохранительные органы.

Следственным управлением СК РФ по Ульяновской области были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в страховании, а также по факту организации преступного сообщества. В ходе расследования установлено, что лица, действовавшие в составе организованной группы, инсценировали ДТП на территории Ульяновска, оформляли по таким событиям документы ГИБДД и в дальнейшем подавали заявления на выплаты. В состав указанной группы входили сотрудники ГИБДД и представитель экспертной организации, осуществлявший осмотр транспортных средств. Причиненный РСА ущерб по 33 инсценированным ДТП в размере более 11 миллионов рублей. В преступной схеме было задействовано более 15 человек.

Вынесен приговор по последним шести уголовным делам. Они получили от пяти до семнадцати лет лишения свободы и штрафы. Самый суровый приговор - 17 лет лишения свободы - получил бывший сотрудник ГИБДД.

Ранее суд вынес приговор лидеру преступного сообщества, признавшего свою вину в полном объеме, приговорив его к 8 годам колонии строгого режима.