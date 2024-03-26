BMW раскрывает емкость аккумуляторов для автомобилей Neue Klasse EV

Представители компании BMW поделились предварительной информацией о технологии батарей нового поколения. Сердцем следующей волны мюнхенских EV станут круглые аккумуляторные ячейки, которые увеличат запас хода и скорость зарядки на 30%. Ожидается, что плотность энергии увеличится более чем на 20%. Эти улучшения по сравнению с призматическими элементами пятого поколения, установленными в нынешних электрических (и плагин-гибридных) моделях.

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Батареи шестого поколения будут выпускаться в трех вариантах емкости: 75 кВт-ч, 90 кВт-ч и 105 кВт-ч. Неясно, будет ли это полная или чистая емкость. BMW обычно указывает полезную энергию в спецификации. Например, чистая энергоемкость iX1 xDrive30 составляет 64,7 кВтч, а i7 xDrive60 - 101,7 кВтч. В iX xDrive50 BMW устанавливает еще более емкую батарею - 105,2 кВтч.

Диаметр новых цилиндрических батарей будет составлять 46 миллиметров независимо от сферы применения. Они будут выпускаться в двух вариантах высоты: 95 мм для легковых автомобилей и 120 мм для внедорожников. Переход на 800-вольтовую архитектуру позволит электромобилям Neue Klasse EV поддерживать максимальную мощность зарядки 350 кВт, что обеспечит запас хода в 300 километров примерно за десять минут.

По прогнозам BMW, стоимость производства батарей снизится на 50%, а углеродный след уменьшится на 60%. В новых элементах будет использоваться больше никеля и меньше кобальта на катодной стороне. На аноде будет больше кремния по сравнению с используемыми в настоящее время элементами Gen5. Wired сообщает, что дополнительная эффективность будет достигнута не только за счет более совершенной технологии батарей, но и за счет новых электродвигателей с улучшенным охлаждением, новыми обмотками и статором.

У Vision Neue Klasse X будет более гладкий корпус, чем текущий iX3. Немецкий люксовый бренд заявляет о снижении коэффициента лобового сопротивления на 20 %, а также о новых шинах и тормозах, специально разработанных для электромобилей. Он утверждает, что общая эффективность будущего iX3 вырастет на 25 %. После запуска кроссовера iX3 в 2025 году, седан i3 появится в 2026 году, а еще четыре модели должны поступить в продажу к концу 2028 года.

Насколько велика роль Neue Klasse для BMW? Утверждается, что это крупнейшая инвестиция, которую когда-либо делала компания, и масштабное производство, которое изменит бренд коренным образом.

Выступая на ежегодной пресс-конференции, генеральный директор Оливер Ципсе сказал: