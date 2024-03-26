В Россию впервые привезли обновленный KIA K5

Обновленный бизнес-седан Kia K5, чья «дореформенная» версия продавалась в России официально, добрался до российского рынка частным путем. Точнее, физически он еще не приехал, но его можно привезти под заказ по цене 4 500 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Такую возможность предлагает специализированная фирма из Владивостока, сразу уточняя, что в цену входят «полная таможня», СБКТС, электронный ПТС и уплата утильсбора.

Комплектация в объявлении не указана, но силовой агрегат предлагаемого к заказу седана россиянам уже знаком — это 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 160 л.с., сопряженный с классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Оснащение, судя по фотографиям, далеко не бедное. На снимках можно заметить широкий бескозырьковый «моноэкран» мультимедийной системы с цифровой «приборкой» (диагональю 12,3 дюйма каждый), кожаную отделку интерьера, кожаный мультифункциональный руль и шайбу управления трансмиссией, характерную для машин с южнокорейского рынка.

Напомним, рестайлинговый Kia K5 дебютировал на родине в конце октября 2023 года. После обновления он слегка «посвежел» внешне, обретя, в частности, новую головную оптику со сложными S-образными рисунками ходовых огней и пересмотренные задние фонари, у которых больше нет «пунктирной» линии габаритных огней, но есть вертикальная секция. Также обновились пластика бамперов, решетка радиатора и дизайн колесных дисков.