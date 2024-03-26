Раскрыт лучший способ купить новую «Ладу Весту» без наценок

Бороться с дилерскими накрутками и необоснованным завышением цен в автосалонах «АвтоВАЗ» начал еще в прошлом году, но, судя по периодическим проверкам журналистов, проблема до сих пор актуальна. Как купить новую «Ладу» без каких-либо наценок, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

© Lada

Бороться с дилерскими накрутками и необоснованным завышением цен в автосалонах «АвтоВАЗ» начал еще в прошлом году, но, судя по периодическим проверкам журналистов, проблема до сих пор актуальна. Как купить новую «Ладу» без каких-либо наценок, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Получив уведомление о старте продаж, Кадаков перешел по предложенной в письме ссылке и убедился, что такие машины действительно есть у дилеров – нашелся даже черный универсал SW Cross по цене больше 2 млн рублей, но за считанные минуты знакомства с комплектацией автомобиль уже забронировали.

«Других универсалов с вариатором в онлайн-продаже нет. Впрочем, универсалов с механикой тоже нет», — посетовал Максим Кадаков.

В итоге в наличии удалось найти лишь пять белых седанов с вариатором в комплектациях Comfort и Life. Важно, что все они продавались по рекомендованной розничной цене – за 1 588 900 рублей и 1 677 900 рублей соответственно.

Только вот для того, чтобы купить «вариаторную» LADA Vesta по РРЦ, клиенту нужно не только забронировать машину, но и лично приехать за ней к одному из официальных дилеров LADA в Тольятти. Забрать автомобиль в своем городе при онлайн-бронировании и покупке без накруток не получится.