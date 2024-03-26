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Автозавод ГАЗ начал регистрацию товарного знака Volga

Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Роспатента.

Автозавод ГАЗ начал регистрацию товарного знака Volga
© Газета.Ru
«Автозавод ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga», — говорится в сообщении.

Завод намерен зарегистрировать знак по 22 классам МКТУ (международной классификации товаров и услуг), среди них — легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти.

До этого на Горьковском автозаводе рядом с цехом, в котором ранее собирали автомобили Volkswagen, был замечен седан Changan Raeton Plus, который может стать возрожденным автомобилем «Волга».

Raeton Plus — единственная модель, которую Changan не вывел на российский рынок в 2023 году, хотя собирался это сделать. На таких автомобилях рабочие тренируются в выполнении сборочных операций. Цеха, в которых до 2022 года собирали Volkswagen и Skoda, поддерживаются в рабочем состоянии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял ранее, что первую новую модель под возрожденным брендом «Волга» ГАЗ может представить летом 2024 года. О том, что это будет за машина, министр не сообщил.

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