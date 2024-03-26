Автозавод ГАЗ начал регистрацию товарного знака Volga

Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Роспатента.

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«Автозавод ГАЗ подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga», — говорится в сообщении.

Завод намерен зарегистрировать знак по 22 классам МКТУ (международной классификации товаров и услуг), среди них — легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти.

До этого на Горьковском автозаводе рядом с цехом, в котором ранее собирали автомобили Volkswagen, был замечен седан Changan Raeton Plus, который может стать возрожденным автомобилем «Волга».

Raeton Plus — единственная модель, которую Changan не вывел на российский рынок в 2023 году, хотя собирался это сделать. На таких автомобилях рабочие тренируются в выполнении сборочных операций. Цеха, в которых до 2022 года собирали Volkswagen и Skoda, поддерживаются в рабочем состоянии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял ранее, что первую новую модель под возрожденным брендом «Волга» ГАЗ может представить летом 2024 года. О том, что это будет за машина, министр не сообщил.