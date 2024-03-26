В России начали продавать Hyundai и Kia под новой маркой

В России стартовали продажи автомобилей под новой маркой Solaris. Подробности узнал портал Wroom.ru.

Отмечается, что бренд создала российская компания AGR Automotive. Именно она теперь владеет заводом Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Теперь Solaris — модели, которые производили на предприятии до 2022 года. Речь идет о седанах Hyundai Solaris, кроссоверах Hyundai Creta, а также седанах и хэтчбеках Kia Rio.

В публикации говорится, что машины, вероятно, создают без участия корейцев из имеющихся запасов комплектующих.

По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова,

в ряде случаев автомобили выезжали с завода с логотипами, заклеенными непрозрачной пленкой. Предполагается, что покупатель сам снимет пленку и будет ездить на таком же автомобиле, какие тысячами продавались до 2022 года.

Wroom.ru отмечает, что рекомендованных розничных цен нет. Так, дилеры самостоятельно определяют стоимость автомобилей.

Как сообщается, стоимость седана Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) составляет от 2 050 000 рублей, кроссовера Solaris HC с передним приводом (бывший Hyundai Creta) — от 2 700 000 рублей, седана Solaris KRS (бывший Kia Rio) — от 2 250 000 рублей, хэтчбека Solaris KRX (бывший Kia Rio X) — от 2 350 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Toyota запатентовала «квадратный» электрокар X-Van Gear.