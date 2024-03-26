На Украину исполнители теракта в "Крокусе" бежали со скоростью более 140 км/ч

Исполнители теракта в "Крокусе" ехали в сторону границы с Украиной со скоростью более 140 км/ч. Об этом сообщает РИА Новости. Белый Renault дорожная камера на трассе М-3 "Украина" зафиксировала в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области. "Скорость машины террористов в 21:08 мск 22 марта составляла 141 км/ч", - отметили в сообщении, уточнив, что разрешенная скорость для легковых автомобилей на данном участке трассы ограничивается до 90 км/ч. До этого стало известно, что исполнители теракта в "Крокусе" не менее шести раз нарушили ПДД в пути к границе с Украиной. Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и поспешили уехать на автомобиле.