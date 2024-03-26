Подсчитаны траты владельцев Bentley на «примочки»

В 2023 году спрос на автомобили Bentley не изменился, но прибыль компании оказалась впечатляющей. Как пишет британский портал Autocar, все дело в дополнительных опциях, на которые владельцы Bentley тратят в среднем по 42 тысячи долларов (около 3,8 миллиона рублей).

Как отмечает Autocar, в 2023 году Bentley зафиксировала примерно 640 миллионов долларов операционной прибыли при выручке около трех миллиардов. Это второй по величине результат Bentley за всю историю.

Секретом успеха Autocar называет персонализацию - клиенты Bentley активно платят за дополнительные опции, включая персонализированный декор салона, специальные швы на отделке и различные аксессуары.

Прибыль Bentley за счет персонализации увеличил Эдриан Холлмарк, который был исполнительным директором компании в течение последних шести лет, рассказало Bloomberg.

По версии агентства, за время своей работы он смог «перевернуть» ультра-роскошный британский бренд, сократив расходы, повысив цены и сосредоточив внимание на персонализированных автомобилях.