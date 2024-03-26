Как следует из данных Роспатента, АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию 8 новых товарных знаков.

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Так, автопроизводитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour.

При этом в пресс-службе компании отметили, что это обычная практика. Там также добавили, что не могут сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов.

Напомним, что еще в 2020 году АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте названия Iskra, Aura, Onega, Slava. Первые два уже используются. "Искру" покажут широкой публике уже летом, а старт серийного производства назначен на следующий год. В то же время Aura - это бизнес-седан. Выпуск модели начнут осенью, хотя автомобилем сейчас активно пользуются госструктуры.