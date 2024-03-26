Chevrolet Orlando замечен в продаже в России по приятной цене

Российские дилеры привезли на рынок новые Chevrolet Orlando – этот семиместный компактвэн для большой семьи понравится автовладельцам, ценящим практичность и надежность. Отдельно стоит сказать о стоимости — она не изменилась, на одном из крупных классифайдов цена стартует от 2,55 млн рублей.

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В частности, за такую цену есть в наличии новый Chevrolet Orlando 2022 года выпуска у официального дилера BMW в Перми, вероятно, завезенный по схеме параллельного импорта. В объявлении указан символический пробег 60 км, комплектация включает руль с частичной мультифункцией, бортовой компьютер, кондиционер, мультимедийную систему с цветным экраном и Hands-free, люк в крыше, функцию бесключевого доступа в салон и систему запуска двигателя с кнопки.

Еще один компактвэн, но 2023 года выпуска, за 2,55 млн рублей готов привезти под заказ дилер из Находки. У этой модели более богатое оснащение: мультифункциональный руль, обтянутый кожей, кожаная отделка сидений и продвинутая мультимедийная система.