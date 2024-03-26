Tesla Model Y смогла опередить Fisker Ocean в гонке на прямой

На популярном YouTube-канале "CarWow" было проведено уникальное сравнение двух мощных электрических кроссоверов: Fisker Ocean против Tesla Model Y Performance. С общей мощностью электромоторов в 565 лошадиных сил и крутящим моментом в 740 Нм, Fisker Ocean выставил себя в качестве достойного соперника. Напротив, Tesla Model Y Performance предложила конкурентам 527 лошадиных сил мощности и 660 Нм крутящего момента, передает ТАРАНТАС НЬЮС.

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В серии из трех стартовых заездов с фиксированной точки стартовали эти электрические машины. Во всех трех испытаниях безоговорочную победу одержала Tesla Model Y, показав лучшее время в 12,4 секунды на дистанции четверти мили (402 метра), в то время как Fisker Ocean завершил заезд за 12,8 секунд.

Также Tesla показала лучшие результаты в заездах на полмили и в тесте торможения, оставив Ocean позади. Испытатели указали на вес как на ключевой фактор победы Tesla: Model Y весит 1997 кг, что заметно меньше, чем 2434 кг у Fisker Ocean. Это сравнение выделяет Tesla Model Y как лидера среди электрических кроссоверов, подчеркивая важность веса и мощности в гонках на прямой.